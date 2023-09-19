Территория станет более комфортной: стало известно, чему будет посвящен следующий год в Менделеевском районе

В Менделеевском районе Татарстана 2024-й объявлен Годом благоустройства и комфортной среды

Глава Менделеевского района Радмир Беляев на аппаратном совещании заявил, что 2024 год в городе пройдет под эгидой благоустройства и комфортной среды. Он также рассказал об основных итогах Послания главы РТ Рустама Минниханова Госсовету республики, подводя итоги прошедшей недели.

Радмир Беляев напомним, что в Татарстане следующий год станет Годом научно-технологического развития. В Менделеевском же районе было принято решение объявить 2024-й Годом благоустройства и комфортной среды.

Он отметил, что сейчас уже видно, как город в последнее время преображается, завершается второй этап обустройства велодорожек, приступили к благоустройству пляжа. В 2024 году, считает глава района, территория станет еще более комфортной и привлекательной, в том числе и для туристов.