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· Екатерина Елисеева

Театр «У Моста» из Перми в Казани представит комедию «Мачеха Саманишвили»

Театр «У Моста» из Перми покажет в Казани комедии «Мачеха Саманишвили» и «Ханума»
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Искромётная грузинская комедия с национальными песнями и танцами погружает в атмосферу старой Грузии! На сцене оживает солнечная Имеретия! Добрая и светлая история о маленькой имеретинской деревне, где все живут одной большой семьёй. Живут небогато, но весело, а собираясь за большим столом, решают проблемы «всем миром».

Всё было бы хорошо, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не задумал снова жениться… И началось настоящее светопреставление!

Спектакль наполнен шутками, неиссякаемым жизнелюбием и особым внутренним светом, исходящим от жителей Кавказа. И здесь вы обязательно увидите чудо! Не такое, какое случается от взмаха волшебной палочки, а совсем другое, настоящее – то, которое может произойти, если в сердце поселится любовь.

На гастролях в Тбилиси местные жители отметили, что актёрам театра «У Моста» удалось невероятное – перевоплотиться в настоящих жителей Кавказа, передать их особый темперамент и характер.

  • 17 апреля в 15:00 и 19:00 на сцене Татарского театра кукол «Экият», ул. Петербургская, 57

Билеты: +7 (843) 237 70 09 или ссылка.

  • 18 апреля на сцене ДК Железнодорожников, ул. Ильича, 1, корп. 1

в 13:00 – «Ханума» А. Цагарели (12+)
в 19:00 – «Мачеха Саманишвили» В. Константинова, Б. Рацера (12+)
Билеты: +7 (843) 59 00 935 или ссылка.

*Спектакли – участники программы «Пушкинская карта»

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