Татарстанские спасатели с 4 апреля ищут 2 рыбаков, пропавших на Свияге

В Зеленодольском районе Татарстана с 14 апреля 2024 года, идут поиски 2 рыбаков, которые вышли на самодельной лодке на р. Свияга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ РТ.

Рыбаки отправились ночью на реку недалеко от с. Бритвино без навигационных огней. Об опасностиих предупредили в МЧС — в настоящее время водоемы региона находятся в активной зоне паводков.

Лед, камни и бревна дрейфуют на реках Волга и Кама в близи населённых пунктов Ташкирмень и Лаишево. Сейчас использование маломерных судов не разрешается, отмечают в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что вернувшийся с СВО житель Набережных Челнов Татарстана забрал детей у пьющей жены.