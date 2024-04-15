Татарстанские спасатели с 4 апреля ищут 2 рыбаков, пропавших на Свияге

Татарстанские спасатели ищут двух рыбаков, пропавших на Свияге
МЧС
В Зеленодольском районе Татарстана с 14 апреля 2024 года, идут поиски 2 рыбаков, которые вышли на самодельной лодке на р. Свияга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ РТ.
Рыбаки отправились ночью на реку недалеко от с. Бритвино без навигационных огней. Об опасностиих предупредили в МЧС — в настоящее время водоемы региона находятся в активной зоне паводков.
Лед, камни и бревна дрейфуют на реках Волга и Кама в близи населённых пунктов Ташкирмень и Лаишево. Сейчас использование маломерных судов не разрешается, отмечают в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что вернувшийся с СВО житель Набережных Челнов Татарстана забрал детей у пьющей жены.
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