Вернувшийся с СВО житель Набережных Челнов Татарстана забрал детей у пьющей жены

В СМИ Набережных Челнов Татарстана появилась информация о военном из зоны СВО, который спас своих детей. Когда мужчина прибыл из зоны спецоперации обратился к уполномоченному по правам человека с просьбой помочь.

Боец приехал домой в отпуск и понял, что уже не может терпеть поведения своей пьющей жены. Кроме того, ситуация усугублялась наличием несовершеннолетних детей.

Эксперты побеседовали с воспитателями детсада и узнали все подробности ребят и поведения их мамы. Стало ясно, что дети на самом деле нуждались в том, чтобы лишить их маму родительских прав. Военный заявил. что сам будет воспитывать детей. Тогда уполномоченный помог написать официальную заявку в военкомат и добиться возвращения мужчины на гражданку.

Теперь военнослужащий останется в городе и будет жить с родными, пишет АиФ.