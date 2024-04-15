Вернувшийся с СВО житель Набережных Челнов Татарстана забрал детей у пьющей жены

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены
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В СМИ Набережных Челнов Татарстана появилась информация о военном из зоны СВО, который спас своих детей. Когда мужчина прибыл из зоны спецоперации обратился к уполномоченному по правам человека с просьбой помочь.
Боец приехал домой в отпуск и понял, что уже не может терпеть поведения своей пьющей жены. Кроме того, ситуация усугублялась наличием несовершеннолетних детей.
Эксперты побеседовали с воспитателями детсада и узнали все подробности ребят и поведения их мамы. Стало ясно, что дети на самом деле нуждались в том, чтобы лишить их маму родительских прав. Военный заявил. что сам будет воспитывать детей. Тогда уполномоченный помог написать официальную заявку в военкомат и добиться возвращения мужчины на гражданку.
Теперь военнослужащий останется в городе и будет жить с родными, пишет АиФ.
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