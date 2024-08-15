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В Татарстане 4 медалиста не преодолели минимальный порог по предметам ЕГЭ

Одна из медалисток совсем не сдала единый госуд...

Екатерина Елисеева

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В РТ отличники из 9-х и 11-х классов не сдали экзамены. Об этом сообщил Минобр Ильсур Хадиуллин.
Депутат рассказал, что в 4 районах региона 9-классники, с 5 по химии, географии и информатике, 2 раза сдали эти предметы на двойки. В 7 районах республики 16 детей с четвёрками 2 раза не смогли сдать ОГЭ.

Аналогичные проблемы есть и с ЕГЭ. 4 выпускника 11 класса из Казани, Челнов, Чистополя и Аксубаевского района с 5 не перешли минимальный порог. Одна из медалисток совсем не сдала единый государственный экзамен по 2 предметам.

Ранее мы писали о том, что один из участников ЕГЭ в 2024 году набрал 400 баллов за 4 предмета. Кроме того, сейчас известно, что 3 экзамена на 300 баллов сдали 42 абитуриента.

Кроме того, мы говорили, что школьница из Казани набрала 398 баллов на едином государственном эксзамене за 4 предмета.

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