Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Татарстанец поймал на реке Волге огромного сома весом 42,7 кг. Об этом он поделился с ТГ «Татмедиа».

По словам местного жителя, поймать такой улов он смог около Камского Устья в с. Тетеево. Длина рыбы примерно 167 см.

Напомним, в июле 2024 года, на Волге возле Нижнего Услона местный житель поймал сома около 2 м, пишет «Татар-информ».

Ихтиолог Казанского федерального университета Игорь Галанин сообщил о том, где именно живут огромные сомы в РТ. Как рассказал специалист, крупную рыбу можно увидеть в Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах и во впадающих в речки Волга и Кама притоках.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим». В предпоследний день августа состоится 6 мотофестиваль «Два Кремля». Люди на мотоциклах проедут по главным улицам Казани.