Новости Татарстана
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Татарстанец окажется в суде за коммерческий подкуп на сумму более 15 млн

Выяснилось, что фигурант свою вину не признал

pixabay.com

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Региональный прокурор Альберт Суяргулов утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего челнинца по части 8 статье 204, части 1 статье 201 Уголовного кодекса России.

По информации следствия, с 2019 по 2023 годы начальник бюро логистики одной компании получил от 2 татарстанских бизнесменов более 15 миллионов рублей за помощь в осуществлении коммерческой работы последних во время перевозки грузов.

Выяснилось, что фигурант свою вину не признал. Дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 миллионов рублей. Об этом рассказали сотрудники Прокуратуры Республики Татарстан.

В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Советском районном суде города Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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