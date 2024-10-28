Татарстанец окажется в суде за коммерческий подкуп на сумму более 15 млн

Региональный прокурор Альберт Суяргулов утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего челнинца по части 8 статье 204, части 1 статье 201 Уголовного кодекса России.

По информации следствия, с 2019 по 2023 годы начальник бюро логистики одной компании получил от 2 татарстанских бизнесменов более 15 миллионов рублей за помощь в осуществлении коммерческой работы последних во время перевозки грузов.

Выяснилось, что фигурант свою вину не признал. Дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 миллионов рублей. Об этом рассказали сотрудники Прокуратуры Республики Татарстан.

В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Советском районном суде города Казани.