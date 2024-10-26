Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

В Татарстане подозреваемые в мошенничестве предстанут перед судом. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей региона: 36-летней женщины и 46-летнего мужчины. Женщина обвиняется в мошенничестве, а мужчина — в соучастии в этом преступлении.

С января 2017 года по январь 2018 года обвиняемая, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Керами», вместе с коммерческим директором организации, действуя по согласованию с неизвестными лицами, обманным путём приобрели имущество ООО «ЖИК Строй» и ООО «Жик Строй» на сумму более 47 миллионов и более 20 миллионов рублей соответственно.

Обвиняемая заключила договоры на поставку строительных материалов с указанными организациями и получила от них аванс в виде квартир, но не выполнила свои обязательства по договорам. В ноябре 2019 года соучастники скрылись, их местонахождение было установлено в городе Рио-де-Жанейро. В июне 2024 года они были экстрадированы в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Советском районном суде города Казани.