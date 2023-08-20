Татарстанцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

В Татарстане за последние 7 месяцев зарегистрировано около 10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что превышает тот же период прошлого года на 7,7%. Такие данные были опубликованы на официальном сайте МВД России.





Всего за это время в республике было зарегистрировано 32,5 тысячи преступлений, что на 3% больше, чем за январь-июль 2022 года.Кроме того, количество раскрытых преступлений в регионе за первые семь месяцев 2023 года оказалось выше на 33,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Эта статистика позволяет отнести Татарстан к регионам с наибольшими темпами роста преступности.