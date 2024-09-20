Татарстанцу грозит уголовка за дискредитацию ВС РФ

Татарстанец окажется в суде по подозрению в дискредитации ВС России. Об этом рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

По информации следствие, мужчина пару месяцев писал в социальных сетях комментарии, которые были направлены на осквернение Вооружённых Сил нашей страны. Не так давно он уже был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 30 тыс. руб. за аналогичное нарушение. Теперь местному жителю грозит уже уголовная ответственность.

Дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что жительница Набережных Челнов потеряла ребёнка из-за халатности челнинских врачей и оказалась права.

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