Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Вечером на ул. Зорге в Казани у авто сработала сигнализация. По предварительным данным, во дворе прогремел взрыв. Потерпевших нет, машины целы.

Как рассказали местные жители, взрыв мог произойти из-за гранаты, которую выкинули из проезжающей легковушки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет "Вечерняя Казань".

Известно о состоянии девочки, которая упала с пони на Сабантуе.