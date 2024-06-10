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· 16+ · Екатерина Елисеева

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Взрыв мог произойти из-за гранаты

pixabay.com

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Вечером на ул. Зорге в Казани у авто сработала сигнализация. По предварительным данным, во дворе прогремел взрыв. Потерпевших нет, машины целы.

Как рассказали местные жители, взрыв мог произойти из-за гранаты, которую выкинули из проезжающей легковушки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет "Вечерняя Казань".

Известно о состоянии девочки, которая упала с пони на Сабантуе.

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