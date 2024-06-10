Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв
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Вечером на ул. Зорге в Казани у авто сработала сигнализация. По предварительным данным, во дворе прогремел взрыв. Потерпевших нет, машины целы.
Как рассказали местные жители, взрыв мог произойти из-за гранаты, которую выкинули из проезжающей легковушки.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет "Вечерняя Казань".
Известно о состоянии девочки, которая упала с пони на Сабантуе.
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