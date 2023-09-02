Татарстан занял лидирующие позиции в ПФО по количеству школ искусств
letsgophotos.ru
Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по числу детских школ искусств, согласно данным, опубликованным на сайте Министерства культуры России. Вместе с тем, по всей стране республика занимает пятое место. Лидирующие позиции занимает Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва.
Стоит отметить, что в детских школах искусств Татарстана занято 5,6 тысячи специалистов. В среднем, их заработная плата в 2023 году составила 46 тысяч рублей – таковы данные по всему региону.