Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Татарстан занял лидирующие позиции в ПФО по количеству школ искусств

Татарстан занял лидирующие позиции в ПФО по количеству школ искусств

letsgophotos.ru

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Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по числу детских школ искусств, согласно данным, опубликованным на сайте Министерства культуры России. Вместе с тем, по всей стране республика занимает пятое место. Лидирующие позиции занимает Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Москва.

На территории Татарстана функционирует 144 дополнительных учреждения в области искусств, из которых 105 являются частью культурной сферы. Живопись, фортепиано, хореографическое творчество и народные инструменты являются наиболее популярными направлениями среди учеников.

Стоит отметить, что в детских школах искусств Татарстана занято 5,6 тысячи специалистов. В среднем, их заработная плата в 2023 году составила 46 тысяч рублей – таковы данные по всему региону.

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