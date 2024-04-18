Татарстан столкнется с аномально жаркой погодой с 18 по 23 апреля
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С 18 апреля по 23 апреля 2024 года, в Татарстане прогнозируется аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха будет на 9-15 градусов выше привычной нормы. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра региона.
Специалисты рассказали о том, что максимальная температура в эти дни будет достигать до 27 градусов, пишет Татар информ.
Ранее мы писали о том, что в Советском районе Казани появятся 2 новые улицы. Обе улицы будут в адресном плане региональной столицы и в реестре улиц.
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