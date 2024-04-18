В Советском районе Казани появятся 2 новые улицы

В Советском районе Казани появятся 2 улицы в жилищном массиве Новое Вознесение-2. Решение выложили в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

1 улица станет называться «1-я Вознесенская». Она будет находиться параллельно ул. Камской и Дуслар в сторону Вознесенского тракта. Название 2 улицы - «Воздвиженская» она появится к востоку от ул. Туманной, пересекаясь с 1-й Вознесенской.

Обе улицы будут в адресном плане региональной столице и в реестре улиц.

Ранее мы писали о том, что 20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон.