Доллар впервые с апреля превысил 81 рубль на внебиржевом рынке

Во вторник, 4 августа, на внебиржевом рынке доллар впервые с апреля поднялся выше 81 рубля. По данным Investing, к 13:21 мск американская валюта достигала 81,11 рубля, что на 0,89% выше уровня закрытия предыдущей сессии (примерно 71 копейка прироста).

Евро к 13:23 подорожал до 93,3 рубля, прибавив 0,9% (около 83 копеек), а юань торговался на отметке 12,03 рубля.

Ранее экономист Гузель Проценко прогнозировала, что к концу лета курс доллара может подняться до 82 рублей. Инвестиционный советник Игорь Файнман пояснял, что ослаблению рубля способствуют растущий спрос граждан на доллары и валютные интервенции Минфина.