Экономика

Доллар впервые с апреля превысил 81 рубль на внебиржевом рынке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Внебиржевой курс доллара поднялся до 81,11 рубл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Во вторник, 4 августа, на внебиржевом рынке доллар впервые с апреля поднялся выше 81 рубля. По данным Investing, к 13:21 мск американская валюта достигала 81,11 рубля, что на 0,89% выше уровня закрытия предыдущей сессии (примерно 71 копейка прироста).

Евро к 13:23 подорожал до 93,3 рубля, прибавив 0,9% (около 83 копеек), а юань торговался на отметке 12,03 рубля.

Ранее экономист Гузель Проценко прогнозировала, что к концу лета курс доллара может подняться до 82 рублей. Инвестиционный советник Игорь Файнман пояснял, что ослаблению рубля способствуют растущий спрос граждан на доллары и валютные интервенции Минфина.

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