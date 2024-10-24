«Татарка подарила...известного писателя»: гости интересуются татарской культурой

Страны-участницы саммита БРИКС стали больше интересоваться культурой Татарстана.

Член делегации Турсунбек Акун из Киргизии рассказал, что популярный писатель Чингиз Айтматов наполовину является татарином, так как его мама — Нагима апа — татарка. Видео с гостем в телеграм-канале "most|Татарстан | БРИКС".

Кроме того, в Елабужском экопарке «ДивоДворье» рассказали, что к ним прибыла делегация БРИКС из Омана, чтобы как можно лучше узнать о культуре России.

Напомним, 24 октября последний день мероприятия.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.

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