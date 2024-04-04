Летевший в Нижнекамск беспилотник засекли 2 апреля за 1 час до удара

Сведения о БПЛА якобы появились 2 апреля 2024 года, примерно в 3:16. Именно тогда, по данным телеканала, пришло первое сообщение в дежурную часть. Тогда было не ясно, куда именно летит беспилотник - в сторону Ульяновска или Казани.

Приблизительно в 4:22, информация об атаке пришла в МВД по Нижнекамскому району. До нефтеперерабатывающего завода «Танеко» летели 2 беспилотника. К счастью, 1 удалось остановить при помощи защитных металлических тросов, но 2-ой врезался в лестницу. Несмотря на то, что на заводе произошел пожар, его смогли потушить за 15 минут.

Боевые части БПЛА, по сведениям телеканала, не сдетонировали.

Ранее мы писали о том, что ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на Татарстан 2 апреля.