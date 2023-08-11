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Стопроцентное участие РТ в уставном капитале: в Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест»

В Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест» для строительства дорог
Стопроцентное участие РТ в уставном капитале: в Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест»

Камиль Абдуллин

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Кабмин Татарстана учредил акционерное общество «ТатДорТрансИнвест» со стопроцентным участием республики в уставном капитале. Соответствующее постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации РТ.

«ТатДорТрансИнвест» был утвержден с целью завершения реконструкции Горьковского шоссе от Болотникова, Фрунзе, Горьковского шоссе, Зеленой, от Музыкальной до трассы М7, а также для возведения автомобильной дороги А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск М7 до границы Казани в Зеленодольском районе Татарстана. Ранее с предложением об учреждении АО выступили минземимущество РТ и миндортранс РТ. Бюджетные инвестиции - 10 тысяч рублей.

Напомним, что ранее властями Казани был утвержден проект строительства транспортной развязки, которая будет проходит на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина. Утвердили также и проект развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы.

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