Новости Казани
· Полина Модестова

Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка

В Казани возведут новую развязку на Мамадышском тракте
Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

Власти Казани утвердили проект строительства транспортной развязки, которая расположится на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина, а также проект реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы. Соответствующие постановления были опубликованы в сборнике документов города.

Проектируют новую развязку в Советском районе Казани, на Мамадышском тракте от дома №1 до дома №33. Здесь появятся две надземные разворотные петли, длина которых 660 и 630 метров, на которых будет установлена скорость 30 км/ч. Дорогу, которая есть сейчас, ждет реконструкция на участке, протяженность которого 2,5 километра.

Для новой развязки резервируют десять земельных участков. Изъять их могут для государственных или муниципальных нужд.

Напомним, что ранее стало известно о завершении работ по строительству федеральной трассы М12, которая соединит Москву и Казань. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, уже завершен мост через Волгу, осталось лишь проложить асфальт. Трасса окончательно будет достроена к 20 декабря 2023 года.

Следующая новость ↓

Популярное

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной
Интересное в Казани
5 часов назад

"Позволят не все": стало известно, что должно быть в квартире каждого казанца, чтобы жизнь была максимально комфортной

Лонгриды

день назад

А ведь люди так живут: в Казани можно купить квартиру за 1 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Обзор на пригород Казани: какой район выбрать для собственного дома?

обработка от тараканов в квартире холодным туманом

Лонгриды

4 часа назад

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Интересное в Казани

2 дня назад

Планирую строить из дерева: какой материал выбрать?

помощь в удалении пятен с одежды в Уфе

Новости Казани

день назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Новости Казани

день назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Новости Татарстана

22 часа назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Новости Казани

день назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми

Новости Казани

7 часов назад

Установят исторические надгробные плиты: в Казани появится новая пешеходная зона
Новости Казани
день назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Важное в РТ

8 минут назад

Мошенники создают приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

Новости Татарстана

день назад

Экстремальный отдых в Казани: топ-10 вопросов о развлечениях на квадроциклах и багги

Новости Татарстана

43 минуты назад

Ждала помощь восемь часов: депутат гурьева требует открыть подстанцию скорой помощи в Челнах

Новости Татарстана

час назад

Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище
Собирают на оборудование в детскую больницу: в Татарстане предпринимателей атаковали мошенники
Новости Татарстана
13 минут назад

Собирают на оборудование в детскую больницу: в Татарстане предпринимателей атаковали мошенники

Новости Казани

час назад

Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить

Важное в РТ

3 часа назад

Объем кредитования ИП и ООО сегмента малого бизнеса в первом полугодии 2023 года в Приволжье составил более 25,5 млрд рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов
Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка
Новости Казани
час назад

Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка