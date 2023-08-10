Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка

В Казани возведут новую развязку на Мамадышском тракте

Власти Казани утвердили проект строительства транспортной развязки, которая расположится на пересечении Мамадышского тракта и улицы Натана Рахлина, а также проект реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы. Соответствующие постановления были опубликованы в сборнике документов города.

Проектируют новую развязку в Советском районе Казани, на Мамадышском тракте от дома №1 до дома №33. Здесь появятся две надземные разворотные петли, длина которых 660 и 630 метров, на которых будет установлена скорость 30 км/ч. Дорогу, которая есть сейчас, ждет реконструкция на участке, протяженность которого 2,5 километра.

Для новой развязки резервируют десять земельных участков. Изъять их могут для государственных или муниципальных нужд.

Напомним, что ранее стало известно о завершении работ по строительству федеральной трассы М12, которая соединит Москву и Казань. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, уже завершен мост через Волгу, осталось лишь проложить асфальт. Трасса окончательно будет достроена к 20 декабря 2023 года.