Спортсменка из Татарстана Олешко выиграла соревнования по бодибилдингу в Москве

Спортсменка из РТ выиграла соревнования по бодибилдингу
Фарида Олешко победила в соревновании в категории «Женский классический бодибилдинг».
Девушка из Республики Татарстан выиграла всероссийские соревнования по бодибилдингу «Гран-при столицы». Об этом рассказали в администрации Казани.
В Министерстве спорта по республике сообщили, что всего за Кубок Москвы конкурировали около 400 спортсменов. Соревнования состоялись в Доме КВН в Москве.
Ранее жительница региона одержала победу в чемпионате в Москве по бодибилдингу.
Напомним, мы писали о том, что бурильщик из Альметьевска Татарстана выиграл в лотерею более 50 000 000 рублей.
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