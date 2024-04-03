Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Спортсменка из РТ выиграла соревнования по бодибилдингу

Спортсменка из Татарстана Олешко выиграла соревнования по бодибилдингу в Москве
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Фарида Олешко победила в соревновании в категории «Женский классический бодибилдинг».

Девушка из Республики Татарстан выиграла всероссийские соревнования по бодибилдингу «Гран-при столицы». Об этом рассказали в администрации Казани.

В Министерстве спорта по республике сообщили, что всего за Кубок Москвы конкурировали около 400 спортсменов. Соревнования состоялись в Доме КВН в Москве.

Ранее жительница региона одержала победу в чемпионате в Москве по бодибилдингу.

Напомним, мы писали о том, что бурильщик из Альметьевска Татарстана выиграл в лотерею более 50 000 000 рублей.

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