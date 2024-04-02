Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Бурильщик из Альметьевска Татарстана выиграл в лотерею более 50 000 000 рублей
Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Больше 50 000 000 рублей выиграл в лотерее бурильщик из Альметьевска. На эти деньги мужчина планирует открыть свой бизнес.

Победитель трудился бурильщиком в нефтедобывающей компании в Ханты-Мансийском автономном округе. Перед выходом на очередную смену счастливчик приобрел в мобильном приложении 20 билетов. Один из них оказался внушительно денежным. О своей победе мужчина узнал через несколько часов после розыгрыша.

Через 2 дня он уволился и уехал к брату в Москву.

У парня есть мечта - открыть собственный бизнес, однако у него не было стартового капитала, пишет KazanFirst.

Житель Альметьевска сообщил, что его брат продает товаров из Китая на маркетплейсе. Он парня всему научил. После этого он решил, что когда-нибудь уволится с работы и переедет с женой в Москву, и зарабатывать, как ИП.

В пресс-службе «Столото» сообщили, что часть денег парень вложит в развитие бизнеса, а на оставшиеся средства приобретен 2 иномарки (себе и брату).

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

день назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

вывести тараканов народными средствами

Новости Татарстана

7 часов назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

фумелье в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

день назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Лонгриды
2 дня назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

31 минуту назад

Атака беспилотника на предприятие в Нижнекамске не привела к серьезным разрушениям

Интересное в Казани

22 часа назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

Новости Татарстана

46 минут назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ

Новости Татарстана

час назад

Депутат допустил, что Татарстан атаковал самолет с Украины
Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей
Новости Татарстана
16 минут назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Песков заявил, что не располагает данными об участии «Талибана» в форуме в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Трамвай сошел с рельсов в Казани, изменено движение 2 маршрутов

Новости Татарстана

5 часов назад

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни