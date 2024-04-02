Бурильщик из Альметьевска Татарстана выиграл в лотерею более 50 000 000 рублей

Больше 50 000 000 рублей выиграл в лотерее бурильщик из Альметьевска. На эти деньги мужчина планирует открыть свой бизнес.

Победитель трудился бурильщиком в нефтедобывающей компании в Ханты-Мансийском автономном округе. Перед выходом на очередную смену счастливчик приобрел в мобильном приложении 20 билетов. Один из них оказался внушительно денежным. О своей победе мужчина узнал через несколько часов после розыгрыша.

Через 2 дня он уволился и уехал к брату в Москву.

У парня есть мечта - открыть собственный бизнес, однако у него не было стартового капитала, пишет KazanFirst.

Житель Альметьевска сообщил, что его брат продает товаров из Китая на маркетплейсе. Он парня всему научил. После этого он решил, что когда-нибудь уволится с работы и переедет с женой в Москву, и зарабатывать, как ИП.

В пресс-службе «Столото» сообщили, что часть денег парень вложит в развитие бизнеса, а на оставшиеся средства приобретен 2 иномарки (себе и брату).