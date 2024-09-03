Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

По информации "Авито Работы", в Республике Татарстан уровень безработицы - 1,9%, а средняя заработная плата в регионе составляет около 66 тысяч рублей.

Востребованные сферы, по данным специалистов: производство (22%), строительство (11%), транспорт и логистика (7%), продажи (6%), курьерская доставка (5%), туризм (4%), автомобильный бизнес (2%), такси (2%) и ЖКХ (1%).

По статистике сервиса "Авито Работа", больше всех в Татарстане получают: водитель-экспедитор (110 952 руб.), монтажник (91 тысяча рублей), сварщик (90 тысяч рублей), инженер (88 тысяч рублей), аналитик и бетонщик (85 тысяч рублей) и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан дети, которые набрали на Едином государственном экзамене 100 баллов, получат выплату до 35 тысяч рублей в зависимости от числа предметов, которые сдавали выпускники.