Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

В Республике Татарстан дети, которые набрали на Едином государственном экзамене 100 баллов, получат выплату до 35 тысяч рублей в зависимости от числа предметов. Такое постановление уже подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В результате, выпускники, которые набрали 100 баллов по 3 предметам выплатят около 35 тысяч рублей, по 2 — 25 тысяч рублей, по 1 — 15 тысяч рублей.

В июле говорилось, что регион оказался в топе-5 регионов по количеству 300-балльников на экзаменах. Всего в стране в 2024 году ЕГЭ на 300 баллов сдал 41 человек из 20 субъектов.

Не так давно, глава Министерства образования и науки по РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что в республике в текущем году 366 выпускников сдали экзамены после 11 класса на 100 баллов, 20 из них набрали 100 баллов по 2 предметам.

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