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Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ

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Отказ уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской от мандата в Государственный совет региона обусловлен с большим числом обращений и запуском в текущем году новых соцпроектов по защите самых разных категорий людей, пишет «БИЗНЕС Online».

Специалисты сообщили, что в текущем году были начаты новые соцпроекты по защите иностранцев, детей-сирот, и лиц, которые отбывают наказание в колонии. Сейчас эти задания нужно завершить. По этой причине Сария Харисовна решила остаться на своей должности.

Ранее мы писали о том, что в Елабугу и в 2 района Республики Татарстан назначены новые прокуроры.
Помимо этого, мэр Набережных Челнов наградил Шамиля Мухаметдинова, который в период с 2009 по 2024 год трудился начальником челнинской Жилищной инспекции. Специалиста похвалили за хорошую работу в сфере госжилнадзора.

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