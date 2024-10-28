Новости Татарстана
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Снегопады и мороз до -6 градусов ожидаются в Татарстане

Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду

pixabay.com

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Уже завтра, 29 октября 2024 года, в Республике Татарстан ожидаются дожди и снег. Ночью и утром могут быть туман и гололедица. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.

По информации местного Гидрометцентра, в ночь на вторник в регионе прогнозируется до +3…-2 градусов, местами до -6 градусов. Днем потеплеет до +6 градусов.

В региональной столице Татарстана ночью температура воздуха понизятся до 0…+2 градуса. Максимальная температура в Казани будет от +4 до +6 градусов.

Ранее мы писали о том, что жительница Казани окажется в суде за организацию незаконной миграции. Выяснилось, что из-за фигурантки образовательное учреждение сделало сертификаты, по которым иностранцы могут обратиться в отделы, чтобы получить вид на жительство.

Уголовное дело уже направлено в суд, в дальнейшем его рассмотрят специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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