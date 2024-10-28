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· 16+ · Екатерина Елисеева

Жительница Казани окажется в суде за организацию незаконной миграции

Местная жительница фальсифицировала процесс сда...

pixabay.com

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Прокуратура РТ утвердила обвинение по делу в отношении 65-летней женщины из Казани по части 1 статье 322.1 Уголовного кодекса России.

Выяснилось, что в период с декабря 2022 года по апрель этого года фигурантка, которая была работником, проводящей экзамены для иностранцев, способствовала положительному решению на экзамене для 85 мигрантов.

Местная жительница фальсифицировала процесс сдачи гражданами других государств экзамена и прохождения ими тестирования, она вносила ложные сведения о его итогах

Выяснилось, что из-за нее образовательное учреждение сделало сертификаты, по которым иностранцы могут обратиться в отделы, чтобы получить вид на жительство.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что татарстанец окажется в суде за коммерческий подкуп на сумму более 15 млн.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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