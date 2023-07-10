Сломана челюсть и ребра: в Набережных Челнах в лифте обнаружили тело убитой женщины

В Набережных Челнах ремонтник нашел тело голой избитой женщины в лифте

Рано утром 8 июля было обнаружено тело голой женщины. Оно находилось в лифте одного из домов в Набережных Челнах, сообщает РЕН ТВ.

Ссылаясь на собственные источники, портал сообщает, что утром жильцы дома стали жаловать на застрявший лифт. В дом прибыл механик, чтобы сделать ремонт. Когда он открыл лифт, то обнаружил внутри тело жестоко избитой 35-летней женщины. На трупе не было одежды.

Как позже было выяснено, у погибшей была сломана челюсть и ребра, а также разорваны внутренних органы.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимые 47-летний житель одной из квартир дома. Известно, что женщина, чем труп был обнаружен, не проживал в этом доме. В обстоятельства случившегося разбираются следователи.