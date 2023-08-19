На 73-м году скончался известный акушер-гинеколог Константин Борисович Матвеев. Сообщает Камский детский медицинский центр. Врач 47 лет трудился в системе здравоохранения.





В 1990 году он стал главой горбольницы №4, в которую входили перинатальный центр, детская больница и поликлиника №6. Даже после расформирования, он продолжал руководить перинатальным центром и оставался на этой должности до 2010 года.



Коллеги вспоминают Константина Борисовича как высококвалифицированного профессионала, талантливого руководителя, организатора и наставника.



За многолетний и беспрекословный труд он был удостоен ведомственных наград и, кроме того, получил Почетный знак "Заслуженный врач Республики Татарстан".