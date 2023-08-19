Умер экс-главврач челнинского перинатального центра Константин Матвеев
На 73-м году скончался известный акушер-гинеколог Константин Борисович Матвеев. Сообщает Камский детский медицинский центр. Врач 47 лет трудился в системе здравоохранения.
Коллеги вспоминают Константина Борисовича как высококвалифицированного профессионала, талантливого руководителя, организатора и наставника.
За многолетний и беспрекословный труд он был удостоен ведомственных наград и, кроме того, получил Почетный знак "Заслуженный врач Республики Татарстан".