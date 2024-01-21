Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Школы РТ могут перейти на онлайн-формат из-за погоды

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Согласно сообщению пресс-службы администрации города Казани, управление образования исполкома рекомендует образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение. Но решение о проведении занятий в таком формате остается на усмотрение администраций школ.

Кроме того, планируется организация дежурных классов с очным обучением для детей, у которых нет возможности оставаться дома. Также из-за интенсивных снегопадов в городе был продлен план "Буран" до 22 января включительно.

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