Школы РТ могут перейти на онлайн-формат из-за погоды

Согласно сообщению пресс-службы администрации города Казани, управление образования исполкома рекомендует образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение. Но решение о проведении занятий в таком формате остается на усмотрение администраций школ.

Кроме того, планируется организация дежурных классов с очным обучением для детей, у которых нет возможности оставаться дома. Также из-за интенсивных снегопадов в городе был продлен план "Буран" до 22 января включительно.