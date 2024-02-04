Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Семья из Татарстана рассказала о соцподдержке

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Марсель и Дарья Хисматуллины – опытные родители, воспитывающие троих сыновей. В ноябре 2023 года семья получила от правительственного проекта "Демография" одноразового пособия в размере 100 тысяч рублей на рождение третьего ребенка.

В Татарстане семьи, имеющие множество детей, находятся под опекой различных мер поддержки. Вот лишь несколько примеров: компенсация 30% от расходов на коммунальные услуги, субсидия на лекарства, бесплатный проезд на общественном транспорте. Эльмира Зарипова перечислила эти меры поддержки.

Семья Хисматуллиных, во главе с 26-летней мамой Дарьей, активно пользуется всеми предусмотренными социальными мерами поддержки.

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