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Сельдь-дог и форель в апельсиновом соусе: какие рыбные блюда казанцы могут попробовать этой осенью

По исследованиям ВОЗ регулярное употребление ры...

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По исследованиям ВОЗ регулярное употребление рыбы повышает иммунитет и укрепляет работу сердца. Чтобы поддерживать баланс полезных веществ в организме, нужно кушать рыбу 2-3 раза в неделю.

Редакция ProKazan совместно с рыбным рестораном «Каспийка» подготовили подборку из 5 аппетитных блюд, которые удивят даже тех, кто не любит морепродукты.

Сельдь-дог

Это улучшенная версия всеми любимой картошечки с селёдкой. Хрустящий картофель с ломтиками сочной селёдки, маринованные огурчики, листья салата Айсберг и красный лук. Деликатес подаётся в обжареной булочке из под хот-дога.

Мимоза с копченой рыбой

Под дымный аромат копченой горбуши добавляются классические ингредиенты: картофель, сладковатая морковь, сочный лук и отварные яйца. Завершает композицию ароматная петрушка.

В меню «Каспийки» более 30 видов рыбы, морепродуктов и моллюсков. Помимо готовых блюд здесь есть рыбная лавка,в которой можно купить свежую или замороженную рыбу и приготовить её дома.

Форель в апельсиновом соусе

Это изысканное сочетание нежной рыбы и ярких цитрусовых нот. Каждый кусочек форели тает во рту, раскрываясь под сладко-кисловатым апельсиновым соусом. Нежное пюре из картофеля подчеркивает текстуру рыбы, а свежий шпинат добавляет блюду легкости и контраст.

Новое меню «Каспийки» порадует гостей, которые любят классику, а также тех, кто хочет попробовать что-то совершенно новое. Тарама с икрой форели, пиде с томатами и моцареллой, креветки в соусе свит чили — это уникальные рецептуры, разработанные командой ресторана, — рассказывает бренд-шеф «Каспийки» Кирилл Еселев.

Тарама с икрой форели

Гармоничное сочетание нежного творожного сыра и богатых морских вкусов. Легкий лимонный оттенок добавляет свежести. Дополняет блюдо мягкая лепешка.

Каждый кусочек тарамы с икрой форели — это взрыв текстур и вкусов, которые создают идеальное сочетание солёного, сливочного и пикантного.

Уха по-каспийски

Это блюдо — идеальное сочетание насыщенности и свежести, которое хочется пробовать снова и снова.

Нежное филе белой рыбы тает на языке, а картофель, болгарский перец и томаты создают идеальный баланс текстур.

Разнообразьте свой рацион, добавив в него больше рыбы. А когда готовить самим не хочется, всегда можно прийти в «Каспийку» и насладиться изысканными блюдами из свежей рыбы и морепродуктов.

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