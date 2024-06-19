Самолёт из Нижнекамска в Анталию задержали на 16 часов

Воздушное судно из Нижнекамска вылетело в Анталию (Турция) примерно в 07:30 утра — то есть с задержкой в 16,5 часов.

Лишь через 4,5 часа пассажирам рассказали, что причина их задерживания заключается в технической неисправности самолета. Авиакомпания обещала отправить воздушное судно еще в 03:45, однако люди вылетели только утром.

Некоторые оставались в аэропорту. Разместить пассажиров в гостинице Бегишево специалисты отказывались, якобы в нее могут поселить лишь 32 человека. Только после вмешательства прокуратуры Татарстана места сотрудники аэропорта нашли места в других отелях города.

Ранее мы писали о том, что казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио". В четверг женщина заказала доставку "Салата Лобио" с фасолью из Самоката, а уже в пятницу у нее стала кружиться голова.