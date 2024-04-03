Самолет из Москвы 2 апреля вынужденно сел в Казани из-за болезни пассажира

Самолет, который летел из Москвы в Иркутск, вынуждено приземлился в Казани. Причина - одному из пассажиров стало плохо. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Источник портала заявил, что 2 апреля 2024 года, в 23:23 из-за плохого самочувствия пассажира пилот принял решение сесть в аэропорту города Казань.

Как итог, пассажир отказался от госпитализации, и уже в 00:47 3 апреля после дозаправки самолет отправился по своему маршруту.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге 2 апреля неизвестные попытались сорвать прямой эфир ТНВ.