В Елабуге 2 апреля неизвестные попытались сорвать прямой эфир ТНВ

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ
2 апреля 2024 года, в Елабуге Татарстана неизвестные пытались помешать прямой трансляции ТНВ из места атаки беспилотника. Неизвестные пытались вырвать микрофон и повредить камеру.
Журналисты просят жителей Елабуги помочь идентифицировать человека на видео, чтобы потом редакция могла обратиться в отделение полиции.
Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.
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