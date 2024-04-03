Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

В Елабуге 2 апреля неизвестные попытались сорвать прямой эфир ТНВ
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2 апреля 2024 года, в Елабуге Татарстана неизвестные пытались помешать прямой трансляции ТНВ из места атаки беспилотника. Неизвестные пытались вырвать микрофон и повредить камеру.

Журналисты просят жителей Елабуги помочь идентифицировать человека на видео, чтобы потом редакция могла обратиться в отделение полиции.

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.

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