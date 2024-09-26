Самая пожилая женщина РТ живет в Елабуге, а мужчина — в Пестрецах

В РТ каждый 4 житель старше трудоспособного возраста. Об этом сообщила министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова.

Всего в регионе 687,8 тысяч людей пенсионного возраста (22,4% населения). В селах проживает 247,3 тыс. человек. Чиновница отметила, что к 2030 году количество пожилых людей увеличится.

Кроме того, она подчеркнула, что в Татарстане становится больше людей старше 100 лет. В минувшем году их было 2011, а в 2024 - 233 человека. Мужчин из них более 20, остальные — женский пол. Самая пожилая местная жительница находится в Елабуге. Женщина родилась еще в 1917 году. Самый старший мужчина из Пестрецов РТ. Татарстанцу 104 года, пишет «Татарстан онлайн».

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске работники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который шёл по улице с обрезом ружья. Известно, что оружие не было зарегистрировано.