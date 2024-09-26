В Зеленодольске задержали нетрезвого мужчину с охотничьим ружьем

В Зеленодольске работники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который шёл по улице с обрезом ружья. Известно, что оружие не было зарегистрировано.

Примерно в 7 часов вечера в ходе патрулирования к сотрудникам полиции обратился местный житель, который заявил, что на ул. Юности гуляет человек с оружием. Через некоторое время росгвардейцы заметили подозрительного человека, который при виде правоохранителей спрятал ружье за спину. К счастью, мужчину уже задержали.

У местного жителя был изъят самодельный обрез охотничьего ружья марки ИЖ-17 (28 калибра) без патронов. Разрешительных документов не было. Фигурант рассказал, что оружие он увидел на улице, взял его и пошел в сторону дома.

По информации сотрудников росгвардии, 50-летний мужчина был пьян и неоднократно судим.

Сейчас ружье изъято. Было заведено уголовное дело по статье 222 УК РФ.