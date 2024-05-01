С 3 по 5 мая в Татарстане может выпасть снег

С 3 по 5 мая погода в Татарстане температура воздуха станет ниже, ожидается снег. Об этом рассказали в гидрометцентре.

По данным синоптиков, 3 и 4 мая могут выпасть дождь и снег.

Кроме того, будет северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. В пятницу ночью похолодает до + 0. В субботу ночью ожидается -5.

В воскресенье ночью пройдет дождь. Температура воздуха ночью составят от +1 до -4, днем потеплеет до +11. В первой половине следующей недели в регионе сохранится прохладная погода с осадками.

Ранее мы писали о том, что Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая.