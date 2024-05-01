Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

С 3 по 5 мая в Татарстане может выпасть снег

С 3 по 5 мая в Татарстане может выпасть снег

pixabay.com

Подписаться в Telegram

С 3 по 5 мая погода в Татарстане температура воздуха станет ниже, ожидается снег. Об этом рассказали в гидрометцентре.

По данным синоптиков, 3 и 4 мая могут выпасть дождь и снег.

Кроме того, будет северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. В пятницу ночью похолодает до + 0. В субботу ночью ожидается -5.

В воскресенье ночью пройдет дождь. Температура воздуха ночью составят от +1 до -4, днем потеплеет до +11. В первой половине следующей недели в регионе сохранится прохладная погода с осадками.

Ранее мы писали о том, что Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с

Новости Казани

день назад

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

компания по зачистке от тараканов

Новости Татарстана

день назад

2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП

Интересное в Казани

2 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

сколько стоит ремонт подсветки телевизора в Екатеринбурге

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане уровень бедности обновил исторический минимум с 1995 года

Новости Казани

5 часов назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Новости Татарстана

день назад

В Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку

Новости Казани

7 часов назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3
Новости Татарстана
7 часов назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Татарстана

24 минуты назад

С 3 по 5 мая в Татарстане может выпасть снег

Новости Татарстана

2 часа назад

Певица Айсылу Чижевская подала на развод с приемным 22-летним сыном

Новости Казани

3 часа назад

8 и 10 мая дополнительно будут ходить электрички из Казани в Арск и Кукмор

Новости Казани

4 часа назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
час назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Новости Татарстана

5 часов назад

Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч

Новости Татарстана

6 часов назад

Мужчина, спасший годовалую девочку в Юдино в феврале 2024, получил медаль

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги
«В рыбном ресторане я чувствую себя в своей тарелке». История шеф-повара «Каспийки»
Интересное в Казани
5 дней назад

«В рыбном ресторане я чувствую себя в своей тарелке». История шеф-повара «Каспийки»