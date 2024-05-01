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Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Динара Сеферова

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Казань оказалась на 10 месте среди популярных ж/д направлений на майские праздники, привлекая 1,3% туристов. Об этом рассказали аналитики сервиса «Туту.ру».

Самые популярные направления - Москва и Санкт-Петербург —25,4% и 9,2% билетов соответственно.

Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер оказались на 3, 4 и 5 места соответственно, купленные билеты 3,8%, 3,2% и 2%.

А Екатеринбург, Симферополь, Сочи и Нижний Новгород стоят на 6, 7, 8 и 10 местах, с долей билетов 1,8%, 1,7%, 1,7% и 1,2%.

Ранее мы писали о том, что жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч.

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