С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

WhatsApp, популярный мессенджер, постоянно развивается, добавляя новые функции и улучшая работу. Однако, это развитие влечет за собой необходимость прекращения поддержки устаревших мобильных устройств.

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Устаревшие модели смартфонов, работающие на операционных системах Android 4.4 и ниже, и iOS 11 и ниже, больше не будут поддерживать WhatsApp. Компания уже объявила о завершении поддержки ряда устройств. В будущем, только смартфоны с Android 5.0 и выше, а также iPhone с iOS 12 и более поздними версиями, смогут пользоваться WhatsApp.

В 2024 году, пользователи многих моделей смартфонов от популярных брендов (Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG, Apple и других) могут столкнуться с невозможностью использования WhatsApp. Эти устройства, хотя и были надежны и популярны в своё время, больше не соответствуют современным стандартам и требованиям приложения.

Полный список телефонов, лишающихся поддержки WhatsApp.

Не отставайте от инноваций! Современные смартфоны с актуальными версиями WhatsApp обеспечат вам доступ к последним функциям и гарантируют безопасность ваших данных. Если ваш телефон оказался в списке устаревших моделей, возможно, пришло время обновить свой гаджет.

Важная информация: не откладывайте обновление на потом!