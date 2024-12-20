Новости Татарстана
· 16+ · Ульяна Сенько

С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

WhatsApp, популярный мессенджер, постоянно разв...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

WhatsApp, популярный мессенджер, постоянно развивается, добавляя новые функции и улучшая работу. Однако, это развитие влечет за собой необходимость прекращения поддержки устаревших мобильных устройств.

Следуйте за технологическим прогрессом, чтобы не потерять связь!

Устаревшие модели смартфонов, работающие на операционных системах Android 4.4 и ниже, и iOS 11 и ниже, больше не будут поддерживать WhatsApp. Компания уже объявила о завершении поддержки ряда устройств. В будущем, только смартфоны с Android 5.0 и выше, а также iPhone с iOS 12 и более поздними версиями, смогут пользоваться WhatsApp.

В 2024 году, пользователи многих моделей смартфонов от популярных брендов (Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG, Apple и других) могут столкнуться с невозможностью использования WhatsApp. Эти устройства, хотя и были надежны и популярны в своё время, больше не соответствуют современным стандартам и требованиям приложения.

Полный список телефонов, лишающихся поддержки WhatsApp.

Не отставайте от инноваций! Современные смартфоны с актуальными версиями WhatsApp обеспечат вам доступ к последним функциям и гарантируют безопасность ваших данных. Если ваш телефон оказался в списке устаревших моделей, возможно, пришло время обновить свой гаджет.

Важная информация: не откладывайте обновление на потом!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сотрудники Росгвардии задержали воров в магазине Казани

Новости России

6 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году передало 42 единицы техники новым регионам России

гелевая обработка от тараканов

Новости Казани

23 часа назад

Владимир Путин дал ответ на вопрос жертвы мошенников из Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

“Когда увидели плесень на стенах, поняли, что у нас большие проблемы”: как выбрать отопительную систему, чтобы не вспоминать о ней 10 лет

установка поддона душевой кабины в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Цена аренды горнолыжного снаряжения повысилась на 30% в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Директора УК Челнов оштрафовали на 50 тыс рублей за крышу с дырой

Новости Татарстана

день назад

РКН усилит контроль над обходами интернет-блокировок

Новости Татарстана

день назад

«Ак Барс» обсуждает возможности обмена Коршунова

Новости Татарстана

день назад

Челнинка закрыла себя в машине, чтобы авто не конфисковали приставы
Лонгриды
2 дня назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

По данным пресс-службы Авито, в Казани в этом г...

Новости Татарстана

31 минуту назад

С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

Новости России

день назад

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани будут строить третий терминал аэропорта им. Тукая

Новости Казани

2 часа назад

В Казани перекроют улицу Марджани на 4 часа
4 млрд рублей выделили на обновление общественн...
Новости Казани
2 дня назад

4 млрд рублей выделили на обновление общественного транспорта Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске будут делать лапароскопические операции по удалению грыж

Новости Татарстана

2 часа назад

Объём интернет-торговли Татарстана вырос на 50%

Новости Татарстана

4 часа назад

МВД РТ дало комментарий по делу пенсионерки, которая обратилась к Путину
Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: ра...
Интересное в Казани
4 дня назад

Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: рассказываем, как застройщик создал особое пространство в Лаишевском узле