Российского туриста разорвало на части в ДТП в Таиланде

На одной из объездных дорог Пхукета произошла трагедия с участием туриста из России. По информации SHOT, авария случилась прошлой ночью: мотоциклист, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в столб.

Предположительно, мужчина передвигался на арендованном Honda Forza. Столкновение оказалось настолько сильным, что тело погибшего буквально разорвало, а его останки разбросало на десятки метров. Также сообщается, что в результате удара была оторвана голова.

Очевидцы сообщили, что в то же время в этом районе произошло ещё как минимум два дорожно-транспортных происшествия.