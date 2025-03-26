«Руки трясутся, голова кругом, и кажется, ты мешаешь всем на дороге», — так описывают своё первое занятие за рулём многие новички. Страх, напряжение, неуверенность — частые спутники тех, кто решил учиться вождению. И это абсолютно нормально: по данным исследований, более 60% курсантов испытывают тревогу в начале обучения.

Даже после получения прав многие новоиспеченные водители испытывают сильнейший стресс. Основная причина - в недостатке реальной практики. В автошколе маршруты часто «заученные», а городская езда требует мгновенных решений. Учебные машины оснащены дублирующими педалями, и без «страховочного» инструктора водитель чувствует себя незащищенным. Кроме того, стресс новичка усиливается за счет давления других участников движения - агрессивных водителей, сигналов, подрезаний.

Экзамен на права многие тоже сдают далеко не спервого раза. Но если на учебной площадке ошибка — это штрафные баллы, то на реальной дороге — ДТП.

И все-таки некоторые выпускники автошкол выходят на городские улицы с уверенностью. И дело тут не в способностях, а в том, как организован сам процесс обучения в автошколе. Где-то это просто часы теории и практики. А где-то — выстроенная система, где важно не только научить, но и поддержать.

Редакция ProKazan узнала, как в казанской автошколе «Вектор» — первой IT-автошколе со статусом резидента «Сколково» — преодолевают страх, делают ставку на технологии и выстраивают индивидуальный подход к каждому.

Поэтапно и без стресса: как проходит обучение

Для большинства курсантов страх — это первый барьер. Поэтому вождение начинается не с дороги.

— Первые занятия проходят на автотренажёрах: они максимально приближены к реальной дорожной обстановке. Человек осваивается, привыкает к управлению без стресса и давления, — рассказывает Ольга Доброва, представитель автошколы «Вектор».

Затем — отработка навыков на автодроме, а только потом — город. Такой маршрут помогает не перегружать новичков и даёт время адаптироваться.

Если волнение не уходит, можно пройти консультации с психологом. А на всём протяжении обучения курсантов поддерживает личный куратор — менеджер, который отвечает на вопросы и помогает не теряться.

IT-подход в действии

«Вектор» — первая автошкола в Татарстане, ставшая резидентом «Сколково». И это не формальность. Здесь внедряют собственные цифровые решения — от CRM до мобильного приложения с 3D-графикой.

— У нас есть симуляторы, приложение с онлайн-уроками по ПДД, а также бонусные практические занятия на Tesla. А ещё мы встроили в процесс алгоритмы искусственного интеллекта: система анализирует успехи ученика и подсказывает, где есть пробелы, — говорит Ольга Доброва.

Кроме того, в «Векторе» разработали CRM-систему для автошкол. Она автоматизирует работу, помогает инструктору видеть динамику и подбирать подход к каждому.

Кстати, если вы официально платите налоги, есть приятный бонус — вы можете вернуть 13% от стоимости обучения в автошколе «Вектор». Налоговый вычет действует на любую категорию.

Теория без скуки

Теория — важный этап, но в традиционном формате она часто превращается в скучную обязаловку. В «Векторе» её подают по-другому.

— Курсанты могут учиться как очно, так и дистанционно. В приложении есть собственные уроки с 3D-графикой и тестами. А после каждой темы — анализ ошибок, чтобы не допустить их на экзамене в ГИБДД, — объясняет Ольга Доброва.

Занятия в классах тоже проходят с использованием мультимедийных досок и интерактива. Так теория становится не обязанностью, а частью практики.

Инструкторов здесь называют мастерами. Это не просто красивое слово — они проходят отбор, регулярно подтверждают квалификацию и участвуют в профессиональных чемпионатах.

— В первую очередь мы смотрим на личные качества: терпение, стрессоустойчивость, способность слышать и подстроиться. Это особенно важно, когда перед тобой человек, который ни разу не сидел за рулём, — делится Ольга.

В автошколе не гонятся за статистикой по экзаменам — акцент на том, чтобы ученик чувствовал себя уверенно в реальной жизни.

— Мы даём навыки не только для сдачи экзамена, но и для вождения в плотном трафике, в сложных условиях. Учим предвидеть, анализировать и не паниковать, — говорит она.

Обучение проходит по нарастающей: сначала простое, затем — сложнее. Это позволяет закрепить уверенность на каждом этапе.

За 9 лет работы автошкола «Вектор» выпустила свыше 100 тысяч водителей по всей России. Большинство из них — те, кто впервые садился за руль с волнением и неуверенностью. Сегодня 85% курсантов сдают экзамен с первого раза — благодаря продуманной системе обучения, сильным мастерам и внимательному подходу к каждому.

Что важно помнить новичку

— Не бойтесь задавать вопросы, не стесняйтесь ошибок. Каждый из нас когда-то начинал, — говорит Ольга Доброва. — Настройтесь на осознанное вождение, учитесь чувствовать машину, замечать детали. И помните: хороший водитель — это не тот, кто едет быстро, а тот, кто сохраняет контроль и спокойствие в любой ситуации.

Вождение — это не только навык, но и уверенность, которая приходит тогда, когда рядом есть поддержка. В автошколе «Вектор» создают все условия, чтобы страхи остались позади, а на дороге вы чувствовали себя спокойно и уверенно. Пошаговая система обучения, современные технологии, профессиональные мастера и личный подход делают процесс не стрессом, а настоящим ростом.

Если вы давно хотели сесть за руль, но не решались — возможно, сейчас самое время. В «Векторе» знают, как сделать первый шаг комфортным и помочь дойти до главного результата: уверенного, осознанного вождения.