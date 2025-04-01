Рабочий выжил после падения с высоты во время ремонта проводов в Казани

Во время проведения аварийных работ под мостами Воровского, автомобиль марки Газель, нарушив правила дорожного движения, заехал на закрытый участок и зацепил контактный провод, с которым работал сотрудник энергетической службы.

В результате происшествия работник упал с высоты аварийного транспортного средства. На место сразу прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами на карете скорой помощи.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Северном вокзале погиб рабочий.