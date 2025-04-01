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В Зеленодольске подросток получил тяжелые травмы в результате ДТП

На место аварии прибыл городской прокурор Дмитр...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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Примерно в 18:45 напротив дома №60 на улице Столичной в Зеленодольске автомобиль «ВАЗ 2112», за рулём которого находился 25-летний водитель, сбил 17-летнего подростка. Молодой человек переходил перекрёсток по пешеходному переходу на зелёный свет.

Подросток получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

На место аварии прибыл городской прокурор Дмитрий Ерпелев, начата проверка. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Расследование находится под контролем городской прокуратуры.

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