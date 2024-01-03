Росгвардия рассказала, как прошла новогодняя ночь в Татарстане

В новогоднюю ночь сотрудники Росгвардии и военнослужащие внимательно следили за порядком и безопасностью граждан Татарстана, находящихся в местах массового отдыха. Грубых нарушений общественного порядка не было зарегистрировано.

Покой жителей Казани обеспечивала значительная группа Росгвардейцев, включающая сотрудников Казанского Специального Моторизованного Полка Росгвардии и ОМОНа Управления Росгвардии по Татарстану. Совместно с полицией и работниками частной охранной организации они гарантировали соблюдение общественного порядка и безопасность на площадках с новогодней елкой и других популярных местах массового отдыха граждан.