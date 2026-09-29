Полезное

ВТБ связал дальнейшие решения ЦБ с инфляцией и бюджетом

Служба новостей Автор статьи
Дальнейшие решения Банка России по денежно-кред...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

Дальнейшие решения Банка России по денежно-кредитной политике будут зависеть от параметров нового трехлетнего бюджета и динамики базовой инфляции, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его оценке, более вероятный сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на октябрьском заседании регулятора и ее снижение на 0,25 п.п. в декабре.

Пьянов отметил, что более низкий структурный первичный дефицит бюджета может быть позитивно воспринят Банком России. Однако трехмесячная скользящая средняя инфляции по базовым компонентам пока составляет около 6%, а сохраняющиеся шоки предложения не позволяют показателю приблизиться к цели ЦБ.

Согласно параметрам нового бюджетного правила, структурный первичный дефицит может составить 0,6% ВВП в 2027 году и 0,2% ВВП в 2028 году, тогда как Банк России ранее прогнозировал соответственно 1% и 0,5%. Выход на нулевой дефицит ожидается в 2029 году, при этом Минфин строит расчеты исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель против 58 долларов в прогнозах ЦБ.

Вместе с тем окончательная оценка влияния бюджета на решения регулятора будет зависеть от структуры его доходов. Банк России может более консервативно, чем Минфин, оценить объем ненефтегазовых поступлений, поэтому одних позитивных бюджетных параметров может оказаться недостаточно для возобновления смягчения денежно-кредитной политики уже в октябре.

«Моя персональная оценка вероятности — 40 на 60, что ставка не изменится на октябрьском заседании и будет снижена на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании как новогодний подарок», — сказал Пьянов.

По прогнозу ВТБ, трехмесячная скользящая средняя инфляции по базовым компонентам приблизится к 4% только к декабрьскому заседанию Банка России, но не к октябрьскому.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

В телефоне постоянно появляются одни и те же уведомления: как понять, какое приложение их присылает

Полезное

17 минут назад

ВТБ связал дальнейшие решения ЦБ с инфляцией и бюджетом

самое эффективное средство от тараканов в квартире в домашних условиях без запаха

Технологии

день назад

Ноутбук стал включаться намного дольше обычного: что проверить до переустановки Windows

Технологии

11 часов назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

профессиональная химчистка автомобиля в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Технологии

17 часов назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

день назад

Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему

Технологии

20 часов назад

Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows
Новости Татарстана
час назад

Пожилых татарстанцев ждут консультации, выставки и мастер-классы

В Татарстане с 1 по 10 октября проходит Декада ...

Интересно

27 минут назад

Пакеты для медицинских отходов: виды, требования и применение

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

Технологии

29 минут назад

Расширение браузера может подменить запрос к нейросети до отправки

Не у нас

час назад

Священник рассказал, чем кремация грозит душе человека
Проводной Ethernet назвали способом ускорить до...
Технологии
час назад

Проводной Ethernet назвали способом ускорить домашний интернет

Технологии

час назад

Память смартфона заканчивается каждую неделю: какие приложения незаметно копят гигабайты

Технологии

час назад

SberBox Max представили в лимитированной игровой версии с геймпадом

Не у нас

час назад

Священник связал обмороки в храме с духовными изменениями
Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объясн...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться