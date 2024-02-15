«Росгосстрах» и ВТБ: большинство казанцев считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

Большинство казанцев при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе опроса ко Дню всех влюблённых 14 февраля . Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера.

Примерно для половины мужчин (45%) финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность — для них важнее всего чувства. 22% утверждают, что влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. Почти четверть (23%) признают, что материальное положение партнерши является важным фактором в серьезных отношениях.

Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно. Почти половина опрошенных (48%) признают финансовую стабильность партнера важным фактором, а 16% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения.

Несмотря на это, ни женщины, ни мужчины не относят высокий доход к главным критериям выбора потенциального партнера. Мужчины в первую очередь обращают внимание на доброту, красоту и ум, а женщины ценят в избраннике доброту, чувство юмора и ум.

Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов):

● доброта и забота — 45%;

● красота и хорошая фигура — 36%;

● ум — 24%;

● обаяние — 21%

● чувство юмора — 18%;

● женственность — 10%;

● высокий доход — 6%;

● высокий профессиональный статус — 5%.

Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):

● доброта и забота — 54%;

● чувство юмора — 46%;

● ум — 44%;

● мужественность и брутальность — 17%;

● обаяние — 15%;

● красота и хорошая фигура — 13%;

● высокий доход — 11%;

● высокий профессиональный статус — 8%.

Согласно опросу, 42% мужчин не будут интересоваться заработком партнерши на первом свидании — 20% считают это неприличным, а 19% уверены, что сами зарабатывают достаточно, чтобы вообще не интересоваться такими вопросами. 20% постараются расспросить избранницу об уровне ее дохода еще до первого свидания, поскольку не хотят иметь партнера с материальными проблемами, и 41% считают, что как раз первое свидание — отличный повод выяснить, кто сколько зарабатывает.

Женщины к разговорам о деньгах на первом свидании относятся еще более трепетно: 53% считают, что это неприлично, и лишь каждая пятая (20%) готова выяснять, сколько зарабатывает потенциальный партнер, увидев его впервые. Четверть (25%) постараются и приличия соблюсти, и с материальными проблемами не связаться, разузнав все подробности еще до свидания.

Интересно, что большинство казанцев не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 30% мужчин и 29% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру и является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 24% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.

*Опрос проведен банком ВТБ и СК «Росгосстрах» 5-12 февраля по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.