30 марта исполнился год татарскому туристическому проекту «Волжская тропа»

30 марта был год проекту «Волжская тропа» - пешеходный туристический маршрут по правому берегу Волги в 350 км. Так, люди проходят через 26 особо охраняемых природных территорий и больше 100 культурных и исторических памятников. Об этом рассказали в пресс-релизе проекта.

"Идея проекта – сделать путешествие по Тропе не только интересным, но и комфортным... В 2021 и 2022 годах были проанализированы земельные участки, создан точный картографический трек, сформирован безопасный маршрут. А уже в результате экспедиции летом 2023 года найдены и нанесены на карту все точки инфраструктуры".

Во время путешествия можно пользоваться картой в мобильном приложении, которую создала команда Дирекции по природным территориям Института развития городов. Так, есть возможность быстро найти любую достопримечательность или же построит маршрут, а также ознакомится с экскурсиях и гидами. Приложение бесплатно для скачивания.

Всего за 1 год на Волжской тропе запустилось уже целых 5 брендовых экскурсионных маршрутов в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Камско-Устьинском районах республики. Вместе с этим был открыт набор в сообщество Хранителей Волжской тропы. В настоящее время в нем около 100 волонтеров, которые принимают участие в выездах, улучшают инфраструктуру и убирают территории.

30 марта 2024 года состоялась премьера фильма «Волжская тропа: чур, не только пешком». Его показали влюбленные в Татарстан люди — путешественники Роман Старов и Тимур Апелов. Роман проехал на велосипеде маршрут полностью за 11 дней и снимал свое движение на камеру.