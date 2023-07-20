Рейды проводятся постоянно: в Челнах Ахметзянов готов заплатить 10 тысяч за информацию о складе с «фанфуриками»

В Челнах Ахметзянов заплатит 10 тысяч рублей за информацию о складе с «фанфуриками»

Глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов предложил жителям Челнов вознаграждение за информацию о том, где находится склад с «фанфуриками» - спиртосодержащей жидкости двойного назначения, - сообщает Сhelny-biz.ru. Чиновник рассказал, что за подтвержденные данные он готов заплатить десять тысяч рублей.

Отмечается, что Ленар Ахметзянов на постоянной основе выходит вместе с сотрудниками полиции на рейды. С начала 2023 года было проверено 33 торговых объекта и выявлено 23 нарушения. В их числе и восемь фактов продажи самих «фанфуриков», а 15 - продажа алкогольной продукции в запрещенное законом время. Было изъято 389 флаконов.