«Развитие общественного транспорта — важное направление»: в Татарстане анонсировали закупку 400 автобусов

Минниханов сообщил о закупке 400 автобусов для городов Татарстана

В ближайшее время Татарстаном будет приобретено 400 новых автобусов, которые выйдут на городские и пригородные маршруты, сообщил президент республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету РТ.

С его слов развитие общественного транспорта — это важное направление, а благодаря поддержке руководства страны у республики появилась возможность обновить подвижный состав. В ближайшее время, заявил Рустам Минниханов, будет приобретено больше 400 современных комфортабельных автобусов для Казани, Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Заинска, Лениногорска, Мензелинска, Бавлов, Азнакаево и Нурлата.

Минтрансу РТ поручено вместе с муниципалитетами обеспечить эффективное использование автобусов на маршрутах. Глава республики обратил внимание, что это четверть всего автобусного парка.