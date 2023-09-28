Ранее дети уже обращались к главе РТ: в поселке Вишневка прокурору пожаловались на отсутствие школы
Екатерина Елисеева
В казанском поселке Вишневка местные жители, чьи дети ранее обращались к главе РТ Рустаму Минниханову с просьбой построить им школу, вновь подняли вопрос ее отсутствия на приеме у заместителя прокурора Татарстана Ильнура Ибрагимова.
Как рассказали в прокуратуре, по вопросам, которые озвучил местные жители, были организованы проверки, ход и результат их проведения были взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства, сообщает «Ъ».
На приеме также присутствовали исполняющий обязанности прокурора города Казани Денис Хабибуллин, старший помощник прокурора РТ по рассмотрению обращений и приему граждан Ирина Петрова, представители МУП «Водоканала» и администрации Советского района.