Ранее дети уже обращались к главе РТ: в поселке Вишневка прокурору пожаловались на отсутствие школы

В поселке Казани Вишнёвка пожаловались прокурору на отсутствие обещанной школы

В казанском поселке Вишневка местные жители, чьи дети ранее обращались к главе РТ Рустаму Минниханову с просьбой построить им школу, вновь подняли вопрос ее отсутствия на приеме у заместителя прокурора Татарстана Ильнура Ибрагимова.

Как рассказали в прокуратуре, по вопросам, которые озвучил местные жители, были организованы проверки, ход и результат их проведения были взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства, сообщает «Ъ».

На приеме также присутствовали исполняющий обязанности прокурора города Казани Денис Хабибуллин, старший помощник прокурора РТ по рассмотрению обращений и приему граждан Ирина Петрова, представители МУП «Водоканала» и администрации Советского района.